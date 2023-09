Marisa Leo, spunta un murale a Marsala: "Mia essenza non è merce di scambio"

Il delitto

Marisa Leo, originaria di Salemi, è stata attirata in una trappola dal suo ex. L'uomo l'ha chiamata dicendole: "Vieni a prendere la bambina in azienda da me, intorno alle cinque e mezza". La vittima non ha sospettato nulla e si è presentata puntuale nel vivaio di contrada Farla, fra Mazara e Marsala. Al suo arrivo, però, la bambina non c’era. Il suo ex compagno si è presentato con una carabina calibro 22, ha fatto fuoco tre volte. Poi si è suicidato su un viadotto dell’autostrada fra Alcamo e Castellammare.