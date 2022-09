Stalking e violenza privata, l'ex giudice Bellomo prosciolto dalle accuse

L'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo è stato prosciolto dalle accuse di stalking e violenza privata nei confronti di tre delle quattro ex allieve della scuola per aspiranti magistrati "Diritto e scienza" di Bari, alle quali avrebbe imposto un "dress code".

Il non luogo a procedere è stato disposto dal gup di Bergamo Vito Di Vita perché "il fatto non sussiste". Sul quarto episodio il gup ha derubricato l'accusa in tentata violenza privata trasferendo gli atti a Massa Carrara. Prosciolto dalle medesime accuse anche l'ex pm Davide Nalin.