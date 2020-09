Dress code a borsiste, rinviato a giudizio Francesco Bellomo | Ma l'ex giudice torna libero 

Torna libero l'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo. A deciderlo il gup del Tribunale di Bari, Annachiara Mastrorilli che ha accolto l'istanza dei difensori dell'uomo. Sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella meno afflittiva del divieto di avvicinamento. L'accusa di maltrattamenti sulle quattro donne, ex borsiste della sua Scuola di Formazione per la preparazione al concorso in magistratura "Diritto e Scienza", è stata riqualificata in atti persecutori e violenza privata. Per entrambe le ipotesi di reato Bellomo sarà processato a partire dal 3 dicembre.