Sulmona (L'Aquila), morde e stacca l'orecchio a un carabiniere: arrestato

"L'aggressione, culminata con il distacco di una parte dell'orecchio del militare per un morso, rappresenta un atto barbarico che non può essere tollerato - si legge in una nota - Questo episodio mette in luce, ancora una volta, le difficili e pericolose condizioni in cui i nostri uomini e le nostre donne sono chiamati a operare quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini. Chiediamo con forza che vengano adottate misure concrete e immediate per tutelare l'integrità fisica e morale dei carabinieri, a partire da una revisione delle modalità di gestione dei soggetti pericolosi, soprattutto quando già sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Inoltre, è necessario un inasprimento delle pene per chi si rende protagonista di atti di violenza contro le forze dell'ordine, affinché simili episodi non si ripetano più".