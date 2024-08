Milano, dà in escandescenze in treno: lottatore Mma stacca dito a morsi a un passeggero

Il 27enne ferito è stato portato subito in ospedale e ha una prognosi, al momento, di 60 giorni. Al San Raffaele è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per riattaccare la parte del dito. La pm, intanto, ha chiesto al gip la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per l'aggressore con le accuse di lesioni gravissime e resistenza a pubblico ufficiale. Per la Procura, infatti, deve restare in carcere anche perché ha precedenti proprio per lesioni, anche se non per episodi cosi' gravi. Pure nelle fasi dell'arresto, tra l'altro, il giovane ha continuato a dare in escandescenze, tanto che per i militari non è stato facile bloccarlo. Da qui anche l'accusa di resistenza.