Speranza: stop stato d'emergenza il 31 luglio? Speriamo sarebbe un bel segnale per il Paese

Ansa

A fine luglio finisce lo stato di emergenza, l'obiettivo è non prolungarlo. Lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza, che aggiunge: "Non abbiamo ancora deciso, ci sarà una valutazione, 45 giorni durante una pandemia sono un tempo notevole per poter fare previsioni. Ma sarebbe bello chiudere con lo stato di emergenza, dare un segnale positivo al Paese". Oggi intanto si riparte anche con matrimoni, congressi e parchi tematici.