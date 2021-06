Covid, un video prova che c'erano "pipistrelli vivi nel laboratorio di Wuhan"

Italy Photo Press

L'Istituto di virologia di Wuhan, in Cina, aveva pipistrelli vivi in gabbia e il virus sarebbe perciò sfuggito al laboratorio, ipotesi ripetutamente smentita dalle autorità cinesi. A rivelarlo un filmato in esclusiva di Sky News Australia, che alimenta ancora una volta i dubbi sull'origine del coronavirus. Nelle immagini si vede uno scienziato mentre nutre un pipistrello con un verme.