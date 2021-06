Covid, 1.255 nuovi casi con 212.112 tamponi e altri 63 decessi 

In Italia ci sono 1.255 nuovi casi di coronavirus a fronte di 212.112 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 907 su 79.524 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 63 decessi (contro i 36 di lunedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 127.101. In terapia intensiva ci sono 504 pazienti (-32) mentre i guariti e i dimessi sono 53.074. Tasso di positività allo 0,6%.

Sono 53.074 i cittadini guariti dal Covid-19 o dimessi dagli ospedali nelle ultime 24 ore, per un totale di 4.014.025 italiani che si sono lasciati l'incubo della pandemia alle spalle. I dati emergono dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.

Il tasso di positività dello 0,6% è in calo rispetto all'1,1% di lunedì. Sono 504 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 32 rispetto al giorno precedente nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 26 (lunedì erano stati 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.333, in calo di 132 unità.