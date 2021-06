Speranza: Lazio, ER, Piemonte, Puglia, Trento e Lombardia in zona bianca

"Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Lombardia e provincia autonoma di Trento andranno in zona bianca". Lo ha reso noto il ministro della Salute, Roberto Speranza, anticipando l'ordinanza che firmerà in serata. "Siamo nella direzione giusta e nel verso giusto. Abbiamo ormai incidenza di 26 casi e ciò ci colloca come secondo miglior paese dell'Ue", ha aggiunto.