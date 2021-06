Covid, da lunedì due terzi d'Italia in zona bianca: attesa l'ordinanza di Speranza

Nella settimana 19-25 maggio si è assistito alla riduzione dei nuovi casi di coronavirus (-29,5%) e decessi (-17,4%), che si accompagna a un crollo di ricoveri ospedalieri (-71%) e terapie intensive (-65%). Lo riferisce la Fondazione Gimbe, sottolineando il contributo decisivo offerto dalle elevate coperture vaccinali degli over 70. Scende inoltre l'incidenza in tutte le Regioni, sia per la ridotta circolazione del virus sia per un calo delle persone testate: -25% in due settimane. Sul fronte vaccini 3,7 milioni di over 60 a elevato rischio di ospedalizzazione sono ancora senza copertura. Appare infine irrealistica la consegna delle 42,6 milioni di dosi previste entro fine giugno.