"In Italia si farà la terza dose del vaccino contro il Covid da settembre". Lo ha annunciato Roberto Speranza, a conclusione dei lavori del G20 Salute a Roma. Si inizierà con i pazienti fragili "come gli oncologici o i trapiantati", ha spiegato il ministro della Salute. "C'è una discussione in corso sull'estensione del Green pass, che avverà a breve, e su altre ipotesi per rafforzare la campagna vaccinale", ha aggiunto.