Coronavirus, 3.361 nuovi casi su 134.393 tamponi e altri 52 morti

In terapia intensiva occupati 570 posti - Sono 570 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, due in meno rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 32. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.302: si tratta di 96 persone in più rispetto a 24 ore fa.

Oltre mille le dosi somministrate per l'open night organizzato alla Fiera di Cagliari da Ats Sardegna e patrocinato dal Comune di Cagliari. Una lunga fila ha anticipato l'apertura dei cancelli, con circa 2mila persone che già dalle 18.30 si sono messe in coda per ricevere il vaccino anti Covid. Quasi 500 gli under 18 che hanno effettuato il vaccino, mentre 400 sono coloro che hanno ricevuto la prima dose nella fascia di età tra i 19 e i 35 anni. L'età media dei vaccinati è di 27 anni. "Siamo molti contenti dall'affluenza, che è andata oltre tutte le nostre aspettative - afferma Massimo Temussi, commissario straordinario di ATS Sardegna -. La presenza di così tanti giovani e bambini accompagnati dai genitori è stata oggi la migliore risposta ai no vax". Per attirare i più giovani, molti dei quali sono stati accompagnati dai genitori che hanno dovuto firmare il consenso informato, braccialetti colorati con il leit motiv della serata, "It's open night, c'mon", e diverse postazioni selfie con tanto di animatori oltre alla musica con una dj, che ha accolto i ragazzi e i più grandi all'ingresso.

In Sicilia 943 i nuovi positivi, 10 i morti - Sono 943 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 12.804 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale leggermente al 7,4% domenica era al 7,2%. L'isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dall'Emilia Romagna con 513 casi. Gli attuali positivi sono 28.951 con un incremento di 489 casi. I guariti sono 444 mentre si registrano altre 10 vittime che portano il totale dei decessi a 6.455. Sul fronte ospedaliero sono adesso 975 i ricoverati, 10 in più mentre in terapia intensiva sono stabili a 120. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 179, Catania 261 Messina 249, Siracusa 80, Ragusa 37, Trapani 53, Caltanissetta 46, Agrigento 1, Enna 37.