Il caso Desirèe Piovanelli raccontato in un minuto

Prosegue la rassegna dei più importanti fatti di cronaca riassunti da "Quarto Grado Files", la video-rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Questa clip è dedicata al caso Desirèe Piovanelli, la studentessa di 14 anni uccisa il 28 settembre del 2002 nella cascina Ermengarda, a Leno (Brescia).



Quel pomeriggio, la ragazza è stata attirata con un pretesto nei locali della struttura dal suo vicino di casa, il 16enne Nicola B, che le aveva detto di volerle mostrare dei gattini. In realtà, il giovane - assieme a due coetanei (Nicola V., detto Nico, e Mattia F.) e un adulto, Giovanni Erra - aveva architettato tutto. Il branco ha tentato di stuprarla e quando lei si è difesa uno dei minorenni l’ha accoltellata, seguito dagli altri, con una ferocia che non è passata inosservata a chi ha visto il corpo.



I componenti del cosiddetto "Branco di Leno" sono stati arrestati e processati: il Tribunale dei Minori ha condannato Nicola, Nico e Mattia rispettivamente a 18, 15 e 4 mesi e 10 anni, Erra è stato condannato in primo grado all’ergastolo, in secondo a 20 anni e in terzo e definitivo a 30. Oggi i tre ragazzi sono tornati in libertà, l’unico ancora in carcere è Erra.