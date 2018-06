Delitto Desirée, il padre: "Dopo 16 anni il mandante è ancora libero, riaprire il caso"

Per questo l'uomo sostiene di non aver "mai creduto alla ricostruzione emersa durante i processi", secondo la quale Desirée si ribellò al tentativo di stupro e per questo venne accoltellata da uno dei minorenni, seguito dagli altri. Ma per Maurizio Piovanelli "mia figlia è vittima di un tentativo di rapimento e non di un tentativo di abuso. Il paese, Leno, sa come sono andati i fatti. Tante persone mi hanno avvicinato, mi hanno detto di conoscere il gruppo di pedofili. Perché di pedofilia si tratta. Da quello che sappiamo si tratta di persone che adescavano le ragazzine e per avvicinarle sfruttavano i coetanei, minorenni a loro volta usati". Però, secondo il padre della ragazza, "sarebbero coinvolte persone importanti e per questo non si è mai voluto andare a fondo".



Maurizio Piovanelli annuncia quindi che "con il mio avvocato abbiamo preparato un esposto che depositeremo tra qualche giorno", e chiede agli assassini dalla figlia di incontrarlo per "raccontare quello che sanno" anche se "so che hanno paura".