Speaker radiofonica e star di TikTok affronta il suo stalker "gentile": "Se me lo avessi detto prima mi sarei fermato"

Tutto è nato da un'offerta di lavoro, poi però le attenzioni di quel produttore verso Jessica Brugali, speaker radiofonica e star di TikTok, si sono fatte sempre più insistenti. A raccontare la sua storia a "Le Iene", è proprio la ragazza: "Mi propose di fare insieme una serie per il web - ha spiegato - ha scritto tutti gli episodi, poi ha contattato il regista e il videomaker e abbiamo girato questa serie in tre giorni. Era molto educato e gentile, mi ha fatto sentire molto tranquilla nel lavorare con lui".

Una volta terminate le registrazioni qualcosa è cambiato nel rapporto tra i due. Il produttore ha iniziato a contattare Jessica al di fuori del lavoro con insistenza, inviandole sempre più spesso mail e mazzi di fiori. Quelle che potrebbero sembrare all'apparenza semplici carinerie, sono diventate per Jessica un vero incubo nel corso del tempo: "Ha iniziato ad andare ben oltre il classico corteggiamento. Queste eccessive attenzioni mi mettevano ansia", ha ammesso la ragazza.

"Le Iene" hanno mostrato anche alcune delle mail inviate dall'uomo: non semplici dichiarazioni di interesse, ma messaggi che toccavano anche la sfera intima della donna: "Gli ho detto più volte che da parte mia non c'era nulla - ha continuato Jessica - ma non ha mai smesso, sono stata costretta anche a bloccare tutti i fiorai della mia zona, invitandoli a non farmi più arrivare nulla a casa".

Per questo, il programma di Italia 1 ha deciso di organizzare un incontro con lo "stalker gentile": "Io non sono innamorata di te - sono state le prime parole di Brugali durante l'incontro - non so perché tu pensi che tutto ciò che faccio sia indirizzato a te, ma non è così". "Se me lo avessi detto prima avrei smesso - è stata la risposta dell'uomo, che poi ha spiegato cosa lo spingesse a continuare - sentivo che tra di noi ci fosse un'intesa spirituale, mi dispiace averti messo ansia e averti messo paura. Non lo farò più". Tuttavia, come confermato da "Le Iene", a dieci giorni da quell'incontro l'uomo è tornato a scrivere una mail a Jessica.