Dopo trent'anni incontra l'uomo che aveva abusato di lei: "Mi hai rovinato la vita"

Per quasi trent'anni non ha ricordato gli abusi che avrebbe subito da piccola da suo zio. Quelle violenze le hanno lasciato però dei traumi importanti che le hanno procurato crisi di panico, disturbi alimentari e problemi legati alla sfera sessuale. La donna, protagonista del servizio de "Le Iene" andato in onda mercoledì 9 novembre, è riuscita a ricordarli grazie alla psicoterapia e al metodo Emdr, che utilizza la stimolazione sensoriale per rielaborare il ricordo dell'esperienza negativa o traumatica.

A distanza di trent'anni, con Veronica Ruggeri, la ragazza si è ripresentata davanti allo zio: "Ti ricordi cosa mi facevi quando mamma e papà andavano al mare dopo pranzo?", gli chiede la donna dopo averlo ritrovato. "Mi hai rovinato la vita, la mia mente aveva rimosso queste cose per sopravvivere. Se non lo avesse fatto, probabilmente mi sarei ammazzata". L'uomo, oggi anziano, è apparso visibilmente scosso: "Cosa stai dicendo? Non mi ricordo, mi sto sentendo male - ha provato a rispondere, facendo intuire di aver capito - può essere che quelle cose le hai sognate. Non so cosa che ti devo dire". "Avevi modo di liberarti e non lo hai fatto - è stato il commento della ragazza alla fine dell'incontro - io invece mi sento sollevata di aver chiuso questo cerchio".