Milano, droga coppia e violenta donna: arrestato agente immobiliare

ansa

Un agente immobiliare 48enne il cui studio si trova nella centralissima via Montenapoleone a Milano è stato arrestato dai carabinieri per stupro. L'uomo, secondo l'accusa, ha narcotizzato una giovane coppia e ha abusato della donna durante un appuntamento per la compravendita di un box nonostante all'incontro ci fosse anche la figlia dei due, una bimba di pochi mesi.