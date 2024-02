Sparo a Capodanno, sulla pistola di Pozzolo il Dna del figlio del caposcorta del sottosegretario Delmastro

Di Pozzolo e di Pablito Morello le prime due tracce

La prima traccia individuata era di Pozzolo in quanto proprietario, che l'aveva portata a Rosazza quando ormai la festa di Capodanno stava per finire. Ma anche Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario andrea Delmastro, ha ammesso di aver toccato il mini revolver per metterlo in sicurezza dopo che era partito lo sparo.