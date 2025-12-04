Sparita a 27 anni nel Leccese, s'indaga per istigazione al suicidio | Il fratello: "Non è allontanamento volontario"

Il fratello di Tatiana: "Non è allontanamento volontario" "Io non lo so cosa sia successo, sicuramente non è un allontanamento volontario e la preoccupazione a casa è grande". A parlare è Vladimir Tramacere, il fratello di Tatiana, la 27enne scomparsa da Nardò, in provincia di Lecce, dal 24 novembre. In una intervista al Tg3, il fratello della studentessa riferisce che la ragazza "era serena e vivace ultimamente, felice, la Tatiana di sempre". "La speranza è sempre l'ultima - dice ancora Vladimir Tramacere - però la preoccupazione cresce".