Sparatoria a Rogoredo, il giovane ferito controllato tre volte in tre giorni
L'uomo, irregolare e senza fissa dimora, affetto pare da problemi psichiatrici, nei giorni precedenti era stato bloccato per accertamenti e poi rilasciato
© Da video
Il giovane ferito nella sparatoria a Rogoredo era stato controllato tre volte in tre giorni: gli investigatori della Questura di Milano stanno ricostruendo gli ultimi movimenti del 30enne cinese che domenica ha rubato una pistola a un vigilantes, usandola poi contro dei poliziotti che hanno risposto al fuoco. Ora il giovane si trova ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano. L'uomo, irregolare e senza fissa dimora, affetto pare in modo ripetuto da problemi psichiatrici, nei giorni precedenti era stato bloccato più volte per accertamenti, sempre dalla Polfer, e poi rilasciato.
Controllato tre volte in tre giorni
Il 30 gennaio era stato controllato mentre si aggirava con delle pietre proprio a Rogoredo, il 31 per aver usato dei manici di scopa per minacciare una guardia giurata in Centrale e infine, il primo febbraio, per aver cercato di rubare un cacciavite in un cantiere della stazione Centrale, restituendolo subito. Il 31 gli agenti lo avevano anche fatto ricoverare in psichiatria, perché, oltre alle molestie e agli atteggiamenti sconnessi, si picchiava la testa dicendo che gli faceva male, ma era stato dimesso poche ore dopo.