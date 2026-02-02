Sparatoria a Rogoredo, il giovane ferito controllato tre volte in tre giorni

Il giovane ferito nella sparatoria a Rogoredo era stato controllato tre volte in tre giorni: gli investigatori della Questura di Milano stanno ricostruendo gli ultimi movimenti del 30enne cinese che domenica ha rubato una pistola a un vigilantes, usandola poi contro dei poliziotti che hanno risposto al fuoco. Ora il giovane si trova ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano. L'uomo, irregolare e senza fissa dimora, affetto pare in modo ripetuto da problemi psichiatrici, nei giorni precedenti era stato bloccato più volte per accertamenti, sempre dalla Polfer, e poi rilasciato.