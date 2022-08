Spagna, diventa un caso la campagna del governo per l'inclusività in spiaggia: utilizzate foto di donne senza consenso e censurata la protesi di una di loro

Diventa un caso la campagna del governo spagnolo per l'inclusività in spiaggia e, in particolare, il poster utilizzato per incoraggiare le donne ad andare al mare anche se si sentono a disagio con il proprio corpo quando indossano i costumi da bagno.

Nel manifesto, infatti, appaiono donne di diverse età, taglie e colori della pelle, ma tre di loro - britanniche - hanno detto di non aver dato il consenso per l'utilizzo della propria immagine. Una di queste ha inoltre sottolineato che, nella copertina, la sua protesi alla gamba è stata sostituita da un arto normale. Dopo le polemiche, l'autore della campagna, Arte Mapache , si è scusato su Twitter dicendo: "Ho sbagliato, farò di tutto per farmi perdonare".