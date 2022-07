28 luglio 2022 17:15

"Tutti i corpi sono corpi da spiaggia", l'iniziativa inclusiva del governo spagnolo

Il ministero dell'uguaglianza spagnolo ha lanciato una campagna estiva che incoraggia le donne di tutte le forme e dimensioni ad andare in spiaggia, con lo slogan: "Anche l'estate è nostra. Divertiti come, dove e con chi vuoi". Il messaggio è per tutte coloro che si sentono a disagio col proprio fisico quando indossano un bikini, così da incitare tutte a non aver paura della "prova costume". L'immagine promozionale dell'iniziativa mostra cinque donne di corporatura, età ed etnia diverse che si godono con il sorriso una giornata al sole. Tra queste c'è n'è anche una in topless che ha subito una mastectomia.