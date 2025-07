Sospesi tutti i voli all'aeroporto di Catania per "ostacoli" nei pressi dello scalo

L'aeroporto di Catania non è operativo dalla mattina di giovedì 3 luglio. La Sac, società che gestisce lo scalo, comunica che, a "causa dell'assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea per la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste a ovest della pista, è stata disposta l'interruzione dei voli in partenza e in arrivo" e che si "sta monitorando l'evoluzione degli eventi che stanno causando tali disservizi". Il problema sarebbe collegato alla presenza di un'alta gru rimasta nell'area esterna dello scalo per lavori notturni, che non sono della Sac, e che non è stato ancora possibile smontare.