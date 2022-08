Sorelle travolte dal treno a Riccione, 12 secondi senza risposte: perché Alessia era senza gli stivali?

"Tante domande che rimarranno senza risposta. Erano due ragazze molto responsabili". Come si legge sul Corriere della Sera, Tatiana, la

mamma delle due ragazze

è rientrata martedì da Bacau

, romena e separata dal marito da circa un anno,, in Romania, con il primo volo disponibile.

È invece un caro amico di

papà Vittorio

Castenaso

molto stanco

a raccontare la disperazione dell'uomo ai giornalisti fuori dal cancello della villa a, a dieci minuti da Bologna. "Vittorio è un uomo distrutto, non si dà pace - riferisce. - Ha detto solo che sabato sera si sentiva. Forse anche per questo le ragazze sono riuscite a convincerlo". Quando Alessia e Giulia uscivano, era sempre il papà ad accompagnarle. Avrebbe voluto fare così anche quella sera, ma le cose sono andate diversamente.

Alessia telefona al papà

numero diverso

Giulia invece lo hanno rubato

In base a quanto ricostruito dalla Polfer, verso le sei del mattino, ma la chiamata arriva da unsia dal suo cellulare che da quello di Giulia. Appartiene a un 24enne che le due ragazze hanno incontrato fuori dalla discoteca Peter Pan e che si è offerto di accompagnarle in stazione in auto. La figlia lo rassicura: il suo cellulare è scarico, a, ma va tutto bene, stanno andando in stazione a prendere il treno.

Dal momento in cui arrivano in stazione,

la dinamica di quello che accade si infittisce ancora di più

12 secondi devastanti

a quattordicenne è scalza

. Le ragazze scendono sulle rotaie, prima Giulia poi Alessia. I presenti parlano di. I macchinisti le vedono, lampeggiano e suonano le sirene. Giulia resta ferma. Alcuni dicono che era rivolta verso il treno in arrivo, altri che gli dava le spalle. Intanto, anche Alessia è scesa sui binari, forse per salvare la sorella. E poi il dettaglio ancora inspiegabile: l, gli stivali in mano. Poi la tragedia.