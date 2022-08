Sorelle investite sui binari a Riccione, il sindaco: "La città è veramente scossa"

La comunità di

Riccione

Alessia e Giulia Pisano

è ancora sconvolta per la morte di, le due sorelle di 15 e 17 anni investite e uccise da un treno Alta Velocità mentre tentavano di attraversare i binari dopo una notte trascorsa in discoteca.

A tornare su quanto accaduto all'alba di domenica 31 luglio sono le telecamere di

"Morning News"

il sindaco Daniela Angelini

ferita aperta

, che direttamente dalla stazione ferroviaria hanno intercettato: "La città è ancora scossa, io stessa provo un'emozione fortissima nel tornare qui dopo ventiquattr'ore dall'accaduto. Per una città che accoglie i giovani per il divertimento e vedere che trovano proprio qui la morte per motivi ancora non accertati è una".

Sulle cause che avrebbero portato al gesto delle due sorelle, il sindaco non si sbilancia e si rifà agli

inquirenti

: "Temo che si porteranno questo segreto nella loro tomba e nessuno lo saprà mai, però ci sono delle indagini in corso e saranno ascoltate le varie testimonianze".