Sorelle scomparse, la zia che le nascondeva: "Mi sento usata, pensavo di fare una cosa a fin di bene"
La donna interviene, in diretta, a "Diario del Giorno", smentendo anche alcune notizie circolate: "Non è vero che le bambine erano segregate"
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"Ora come ora, sì, mi sento usata. Non sapevo sarebbe andata a finire così". C’è amarezza nelle parole di zia Sofia, parente della madre di Sarah e Alisya Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa-famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila, e ritrovate nella serata di domenica 21 giugno a Formia, proprio nell’abitazione della donna. Nonostante la delusione per quanto accaduto, zia Sofia precisa di non provare pentimento per aver accolto le bambine.
"Mi avevano detto che le bambine volevano andare con la mamma, quindi pensavo di fare una cosa a fin di bene", racconta la donna in diretta a "Diario del Giorno". Secondo la sua versione, l’accordo era che la madre delle piccole sarebbe andata a riprenderle appena possibile per poter stare nuovamente con loro.
"Sapevo che le cercavano, ma non mi sono preoccupata, non pensavo a niente", prosegue zia Sofia, spiegando di essersi fidata di quanto le era stato raccontato. "Anche perché stavano qui tranquille, come se fossero a casa loro”.
La donna smentisce inoltre le ricostruzioni secondo cui Sarah e Alisya sarebbero state tenute rinchiuse nella sua abitazione. "Non è vero che erano segregate, a casa erano libere. Le porte sono sempre state aperte", afferma. Ammette però che le bambine non potevano allontanarsi dall’appartamento: "Al bar non potevano andare, perché la madre aveva detto che dovevano rimanere dentro casa. Anche loro lo sapevano, erano d’accordo con lei".
Per quanto accaduto, la donna è indagata, mentre è stato disposto il fermo di tre persone: la madre delle ragazze, Valentina D’Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della stessa D’Acunto, nonno delle bambine. I tre si trovano attualmente in carcere con l’accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.