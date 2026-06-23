Sorelle scomparse, la zia che le nascondeva: "Mi sento usata, pensavo di fare una cosa a fin di bene"

La donna smentisce inoltre le ricostruzioni secondo cui Sarah e Alisya sarebbero state tenute rinchiuse nella sua abitazione. "Non è vero che erano segregate, a casa erano libere. Le porte sono sempre state aperte", afferma. Ammette però che le bambine non potevano allontanarsi dall’appartamento: "Al bar non potevano andare, perché la madre aveva detto che dovevano rimanere dentro casa. Anche loro lo sapevano, erano d’accordo con lei".