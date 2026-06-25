Sorelle ritrovate, convalidati i fermi di nonno, madre e compagno | Il procuratore: "Potrebbero rifarlo"

Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha spiegato che la procura ha ritenuto l'obbligo di dimora sufficiente per evitare che gli indagati possano "andare nel posto dove si trovano" le ragazzine "e prendersele un'altra volta". Ha poi aggiunto che l'obiettivo della madre era, secondo la procura, "ritornare in possesso delle figlie". In merito a zia Sofia, la parente della madre che ha nascosto in casa sua a Formia le ragazzine, il procuratore ha spiegato che non è stata arrestata per via della sua età avanzata: "Se fosse stata più giovane, sarebbe stata arrestata in flagranza di reato".