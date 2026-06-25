Sorelle ritrovate, convalidati i fermi di nonno, madre e compagno | Il procuratore: "Potrebbero rifarlo"
Il procuratore di Sulmona ha spiegato che i tre indagati hanno l'obbligo di residenza a Latina: "La madre voleva riprendersi le bimbe"
Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per quindici giorni da una casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha anche disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina con obbligo di firma due volte al giorno presso la caserma dei carabinieri. I tre indagati usciranno dunque nelle prossime ore dalle celle dove si trovavano e potranno fare ritorno alla loro dimora.
Il procuratore: "La madre voleva tornare in possesso delle figlie"
Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha spiegato che la procura ha ritenuto l'obbligo di dimora sufficiente per evitare che gli indagati possano "andare nel posto dove si trovano" le ragazzine "e prendersele un'altra volta". Ha poi aggiunto che l'obiettivo della madre era, secondo la procura, "ritornare in possesso delle figlie". In merito a zia Sofia, la parente della madre che ha nascosto in casa sua a Formia le ragazzine, il procuratore ha spiegato che non è stata arrestata per via della sua età avanzata: "Se fosse stata più giovane, sarebbe stata arrestata in flagranza di reato".