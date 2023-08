Sondrio, nel torrente per salvare il cane: trovati i corpi delle due donne

A Lanzada (Sondrio) sono stati individuati i corpi senza vita delle due donne che, nella giornata di mercoledì, si erano tuffate in un torrente in Alta Val Malenco, in prossimità del ghiacciaio di Fellaria, per cercare di salvare il cane che era con loro.

I corpi delle due donne sono stati recuperati dal soccorso alpino e speleologico della Lombardia, a poca distanza l'uno dall'altro.