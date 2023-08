Sondrio, 2 donne si tuffano nel torrente per salvare un cane: non riemergono

L'allarme dato da alcuni escursionisti

Le due donne al momento non si trovano e più passa il tempo più sfumano le speranze. Sono scomparse nelle acque di un torrentello che scorre alla base del ghiacciaio, in alta Valmalenco. Si erano tuffate entrambe all'altezza di un ponticello per cercare di recuperare l'animale che era entrato in acqua. Ma non sono poi riuscite a riemergere dalle acque impetuose, forse anche per colpa delle correnti del corso d'acqua. A dare l'allarme sono stati alcuni escursionisti, che avrebbero dato l'allarme dopo aver assistito alla scena.