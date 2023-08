Foggia, 17enne morto annegato a Marina di Lesina: stava facendo il bagno con il padre

Il bagnino del lido si è tuffato in acqua riuscendo a portare a riva e a salvare l'uomo. Per il ragazzo, invece, già trascinato al largo dalla corrente, non c'è stato nulla da fare: quando è stato recuperato era privo di sensi. Inutili anche i tentativi dei soccorritori del 118 e dell'eliambulanza.

Un'ora di ricerche - Il corpo del 17enne, originario della Romania ma residente con la famiglia a Foggia, è stato recuperato dagli operatori del 118 dopo circa un'ora di ricerche. Sul posto erano arrivate anche quattro ambulanze. Dopo aver ricevuto la notizia, la madre del ragazzo ha avuto un malore.

Un 32enne annegato nel lago di Como - Tragedia anche nel lago di Como. Nel pomeriggio è morto un 32enne che si era tuffato in acqua a Oliveto Lario, Paese che si affaccia sul ramo lecchese del lago. Una volta entrato in acqua, l'uomo non è più riemerso. Anche in questo caso i soccorsi, immediati e tempestivi, non hanno potuto fare nulla se non recuperare il corpo della vittima.