Oristano, bimba di 10 anni morta annegata in mare

A Tresnuraghes, in provincia di Oristano, una bambina di 10 anni è morta annegata nel pomeriggio nello specchio di mare di Porto Alabe.

La bambina stava giocando sul bagnasciuga con le due sorelle di 15 e 17 anni quando un'onda anomala le ha trascinate in acqua. Ricoverata in ospedale con una sindrome da annegamento la sorella di 15 anni, mentre la 17enne non avrebbe avuto conseguenze.