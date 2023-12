Sondrio, la 22enne italiana travolta da un'auto a Bali è tornata in Italia dopo due settimane | Raccolti 127mila euro per le cure

Lo ha comunicato il sindaco di Chiavenna, Luca Della Bitta , su Facebook. Per pagare le ingeste spese mediche della giovane, che era stata travolta da un'auto pirata mentre percorreva una strada in sella a una motorino, un'amica, che era con lei, aveva lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe: in circa due settimane, sono stati raccolti oltre 127mila euro.

È tornata in Italia Nicole Del Curto , la 22enne di Chiavenna (Sondrio) che il 18 novembre aveva avuto un gravissimo incidente stradale mentre si trovava a Bali , in Indonesia .

L'incidente e la raccolta fondi - Dopo il lavoro estivo, Del Curto era partita per una breve vacanza a Bali, dove aveva deciso di fermarsi più a lungo. La ragazza, che ha riportato fratture multiple al viso e al braccio destro, dopo l'incidente era stata trasportata in una clinica di Bali, ma il sistema sanitario dell'Indonesia prevede il pagamento delle spese. Per questo, l'amica della giovane aveva lanciato una raccolta fondi.

Come sta ora la ragazza - Secondo quanto riporta Il Giorno, la 22enne è tornata "con un volo di linea, coi suoi famigliari, assistita da un medico e da un infermiere messi a disposizione da Areu, l'Agenzia regionale emergenza e urgenza, per interessamento dell’assessorato al Welfare di Regione, sia di Bertolaso sia di Melazzini, direttore del Morelli". Ora, la ragazza si trova in un ospedale del Milanese, "non ha lesioni agli organi vitali, ma il volto richiede un accurato intervento maxillo facciale", spiega ancora il sito d'informazione.

Il post del sindaco - "La nostra Nicole Del Curto è tornata in Italia. Insieme alla famiglia diciamo grazie a chi ha partecipato alla grande prova di generosità per dare un aiuto concreto. Ora avrà le cure e le attenzioni che la situazione richiede. Un grazie particolare a Regione Lombardia con l'assessore Guido Bertolaso e il dott. Mario Melazzini che attraverso la collaborazione di Areu hanno reso possibile tutto ciò. Bentornata a casa Nicole". È quanto ha scritto il sindaco di Chiavenna in un post su Facebook.