Sondaggio shock in chat tra gli studenti di una scuola veneta: "Chi meritava di più di essere uccisa tra Giulia Cecchettin, Mariella Anastasi e Giulia Tramontano?"

"Non è solo una bravata di cattivo gusto - scrive sul suo account l'associazione -. Non è una battuta fuori luogo, ma una mancanza totale di empatia. E' uno specchio rotto in cui si riflette una parte della nostra società che ancora non capisce, o non vuole capire, quanto sia profonda la ferita del femminicidio. Non basta dire che sono ragazzi. Chi crea un sondaggio del genere sta scegliendo di calpestare il dolore".