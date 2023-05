Sollicciano (Firenze), agente penitenziario sequestrato da tre detenuti

I fatti

Lo comunica il sindacato Uilpa, spiegando che "l'ennesima violenza" ai danni della penitenziaria a Sollicciano ha avuto inizio nella tarda serata di ieri protraendosi fino alle prime ore dell'alba.Il sindacato ha rivolto poi "sinceri auguri di pronta guarigione al collega rimasto ferito nell'episodio". Uilpa spiega che protagonista del "grave episodio" è stato "un gruppo di detenuti di origini sud africane, già noti per la loro indole violenta". Il sovrintendente aveva appena iniziato il turno di notte quando uno dei tre reclusi coinvolti fingendo un malore ha chiesto di essere portato in infermeria. Al momento dell'apertura della cella, i tre detenuti hanno afferrato il sovrintendente e lo hanno rinchiuso con loro in cella sequestrandolo e minacciandolo di ucciderlo. Dopo pochi minuti sono arrivato i colleghi allertatati dal suono dell'allarme generale, grazie alla loro opera di mediazione sono riusciti a far desistere dal loro intendo i tre detenuti ed evitare che la situazione degenerasse."