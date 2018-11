24 novembre 2018 14:53 Soldati in sovrappeso? Il Ministero li mette tutti a dieta Elisabetta Trenta, ministro della Difesa, fa sapere che "il provvedimento è volto a tutelare la salute dei militari"

La parola d'ordine è una sola: mettersi a dieta. Sono tempi duri per i militari delle Forze Armate italiane, soprattuto in tema di forma fisica. Chi ha dai chili di troppo dovrà rimettersi in forma: è questa la nuova direttiva del Ministero. L'adipe non è in sintonia con la professione: chi indossa l'uniforme, infatti, deve sempre essere scattante per poter affrontare e gestire al meglio situazioni di emergenza.

Nei giorni scorsi, il ministero della Difesa ha sospeso una direttiva dello stato maggiore dell'esercito che prevedeva addirittura il congedo per inidoneità per chi non fosse tornato in forma entro 730 giorni. Da via XX settembre hanno stabilito, però, che i chili vanno comunque persi. Per questo serve l'intervento di personale sanitario militare e soluzioni ad hoc per ogni singolo soldato, tenendo conto dell'età e dell'incarico ricoperto.



In sintesi, per chi fa lavoro d'ufficio ci sarà maggiore tolleranza. Ma chi sarà impiegato in un teatro operativo avrà l'obbligo di rispettare i requisiti richiesti dalla Forza Armata. Un termine entro i quale la perdita di peso dovrà avvenire non è ancora stato stabilito e forse rimarrà solo un'ipotesi. Ma i militari sono avvisati.