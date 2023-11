Nel 2023 le Smart Tv sorpassano le Tv tradizionali

I dati del rapporto Auditel-Censis. Nel 2017 le tv "intelligenti" erano il 34,9%. In Italia 700mila famiglie non hanno la televisione

In Italia 700mila famiglie senza televisione Per quanto riguarda la televisione, ci sono 700.000 famiglie, il 2,8% del totale, dove vivono 1 milione e 400.000 persone, che non hanno in casa neanche un apparecchio televisivo. E' uno zoccolo duro di individui che nella maggior parte dei casi hanno fatto una scelta ben precisa, spiega il rapporto Auditel-Censis, e che difficilmente potranno decidere nel breve periodo di dotarsi di un televisore.

Sono inoltre 8 milioni e 400mila le famiglie, dove vivono 19 milioni di persone che al momento attuale non hanno in casa neppure un televisore compatibile con il passaggio definitivo al digitale terrestre di seconda generazione e che, se lo switch off dovesse avvenire oggi, sarebbero tagliate fuori dalla possibilità di accedere anche ai contenuti della tv lineare. Ci sono poi tutti quegli apparecchi televisivi tradizionali che sono nelle case ma non sono compatibili al DVB-T2 e che rischiano di non essere sostituiti.