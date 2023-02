Iab Italia pubblica il "White Paper Digital Audio"

Si propone come una guida per gli operatori al Digital Audio, evidenziando i vantaggi e le potenzialità di questo segmento del digitale per il quale si prevede una crescita galoppante

Il documento si propone come una guida per gli operatori del settore per comprenderne le reali potenzialità e i vantaggi in un mercato ancora emergente, ma in grado di crescere a doppia cifra come quello italiano. Il Paper fornisce, inoltre, una panoramica del settore, mostrando la prima mappa del Landscape Digital Audio italiano e dando una precisa definizione ai flussi e ai formati.

“Una prima mappatura su cui proiettare lo “State of Art” non solo domestico ma anche internazionale del Digital Audio” - dichiara Cristina Pianura - Leader del tavolo di lavoro IAB Italia Digital Audio. “L’obiettivo è fornire una mappa concettuale del “chi fa cosa”, consentendo alle aziende di identificarsi e identificare correttamente Partner e Competitor”.

La dimensione Audio è sempre più presente nella vita delle persone, ed è una dimensione Digital First: grazie alla diffusione degli Smartphone, alle connessioni veloci e meno costose nonché alla disponibilità di nuovi smart device, le persone hanno oggi estrema facilità di accesso a contenuti audio on demand ovunque si trovino; contenuti digitali che si sono evoluti anche in produzioni originali, non limitandosi a essere copie di contenuti generati offline.

La crescita esponenziale dei contenuti originali e degli ascolti audio mostra due evidenti fenomeni: i consumatori vogliono scegliere autonomamente il proprio palinsesto audio preferito; l’audio digitale è una dimensione abbracciata volontariamente dai consumatori che la vivono a propria misura, dedicandogli grande attenzione e gradimento.



In questo contesto gli advertiser dei mercati più maturi hanno compreso che l’audio digitale è il miglior modo per connettersi ai propri consumatori su un piano emozionale e intimo, tanto quanto ci sono riusciti TV e Cinema. Il Digital Audio Advertising si muove pertanto in un contesto Premium, meno affollato in termini di attori della filiera. Questo garantisce maggiore trasparenza, controllo e sviluppo di standard condivisi.



Come certificato dall’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, il Digital Audio Advertising in Italia ha chiuso il 2021 a 23 Milioni di euro, con una crescita del 44% rispetto all’anno precedente e una prospettiva di chiusura sul 2022 a + 18%. L’indagine Adex IAB EU dichiara che l’Italia è il decimo mercato nel ranking europeo 2021 con una share del 2,6% sul totale di 744 Milioni di euro.

L’audio nel nostro continente presenta dunque le tipiche caratteristiche di un mercato emergente dalla crescita galoppante la cui ultima stima ufficiale del 2021 lo proietta a 2,6 miliardi nel 2025. All’interno del White Paper Digital Audio vengono approfonditi alcuni argomenti tra cui: il contesto del Digital Audio e la sua audience, gli aspetti tecnologici della modalità di distribuzione, la modalità di acquisto e KPI, i formati e le creatività.