Roma, al via il primo Master della Sapienza in "Rappresentanza di interessi: Lobbying & Advocacy"

Parte il primo Master della Sapienza Università di Roma in "Rappresentanza di interessi: Lobbying & Advocacy" diretto dal prof.

avv. Andrea Longo, professore associato di Diritto Costituzionale e docente di Diritto Parlamentare, e nato in collaborazione con FB & Associati, prima società di consulenza in Italia specializzata in public affairs, advocacy e lobbying. L'obiettivo del Master, che prenderà il via a febbraio 2023 per concludersi a gennaio 2024 - è formare professionisti esperti in relazioni istituzionali e rappresentanza degli interessi fornendo gli strumenti per operare in ogni campo del settore del Public Affairs, per formare nuove figure professionali in grado di operare all'interno di istituzioni, aziende, gruppi di advocacy e partiti politici.