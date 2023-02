Sisma Turchia, allerta tsunami in Italia: scuole chiuse a Ischia

In Campania

Il territorio ischitano non è stato l'unico considerato a rischio nella provincia di Napoli, le scuole sono state chiuse anche a Portici. "A seguito di un'allerta meteo per possibile maremoto, comunicato dalla Prefettura di Napoli alle ore 6.15 del 6 febbraio 2023 – si legge in un avviso sul sito del Comune seguito poi da un'ordinanza del sindaco – a Portici sono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado per il giorno lunedì 6 febbraio 2023".