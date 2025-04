Siracusa, sevizie e violenze ad anziano: misura cautelare per 5 minori

A Siracusa, cinque diciassettenni si sarebbero introdotti per diversi mesi di notte a casa di un anziano e lo avrebbero seviziato. Nei confronti dei giovani, la polizia ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità: sono accusati di atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso. I giovani avrebbero dato fuoco agli effetti personali dell'anziano, lo avrebbero poi costretto a consumare sostanze stupefacenti fino a farlo star male, gli avrebbero rasato i capelli a zero e lo avrebbero obbligato a dormire su una sedia.