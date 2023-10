Siracusa, 100 euro per celebrare funerale: arrestato sacerdote

L'arresto dopo il funerale

È stato arrestato nella mattinata del 25 ottobre Vincenzo Cafra, parroco della Chiesa Madre di Sortino, un piccolo comune nel Siracusano. Il Don avrebbe preteso 100 euro per il rito funebre, così come prevedeva il suo tariffario. L'indagine è scattata dopo una denuncia ai Carabinieri, in cui veniva contestata la prassi della cosiddetta "offerta libera". Il prete è stato beccato in flagranza di reato, proprio giorni dopo la celebrazione dei funerali di Laura Salafia, una donna divenuta tetraplegica a causa di una pallottola vagante.