Ansa

Don Francesco Spagnesi, ex parroco della chiesa dell'Annunciazione alla Castellina a Prato, ha chiesto di patteggiare una pena di 3 anni e 8 mesi. Spagnesi venne arrestato il 14 settembre con l'accusa di aver comprato droga per poi spacciarla in festini hard. Il religioso, attualmente ai domiciliari, è accusato anche di aver sottratto denaro alla sua parrocchia, truffando i fedeli.