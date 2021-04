Sindaco marchigiano in ospedale: "Ho ceduto il mio vaccino e lo rifarei"

"Sto migliorando notevolmente, sono stati fatti dei bei progressi, ma non si vede ancora la via d'uscita". Inizia con queste parole l'intervento a "Mattino Cinque" di Alfredo Cesarini, sindaco di Santa Maria Nuova (Ancona), ricoverato in ospedale perché affetto da Covid-19 dopo aver ceduto la dose del vaccino a cui aveva diritto.

"La mia non sarebbe stata una furbata perché ne avevo pienamente diritto - Spiega il primo cittadino - però ho ritenuto giusto trasmettere il messaggio che dobbiamo tutti rispettare le leggi e le regole".

Il Sindaco ha raccontato di essere costantemente in contatto con l'operatore sanitario che ha potuto usufruire - non senza un certo imbarazzo - della sua dose, ritenendo che fosse giusto agire in questa maniera.

E durante il collegamento con il conduttore Francesco Vecchi aggiunge: "Se oggi mi trovassi nelle stesse condizioni non esiterei a rinunciare nuovamente".