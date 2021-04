Bari, lo sfogo di un casellante: "Flusso immenso di turisti dal Nord, nessun controllo"

ansa

"Un flusso immenso di gente che scende dal Nord e dall'estero" per venire a fare in Puglia le vacanze di Pasqua, "ma è possibile che non ci sia nessuno a controllarli?". E' lo sfogo di un casellante barese, che ha inviato una mail ad Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, per denunciare la situazione. Il riferimento è al divieto, violato, di spostamento tra regioni imposto dall'emergenza Covid.