Motta sul piede di guerra contro i gestori delle discoteche: "Andatevene aff...o e rispettate le regole"

Se la prende con i gestori delle discoteche, contrari alla recente ordinanza del governo e su chi vorrebbe tenerle aperte. Anche Motta scende in campo per dire la sua sulla controversa decisione di chiudere le sale da ballo. E lo fa senza mezzi termini: "Andatevene aff...o e rispettate le regole", scrive il cantautore toscano in un post particolarmente critico in cui non concede sconti a nessuno...