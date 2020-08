Discoteche, lo sfogo di Linus: "Quando le avete aperte eravate ubriachi?" | Il dj Gabry Ponte appoggia il provvedimento: "Ce lo meritiamo, è giusto così"

Ha fatto molto discutere la decisione del governo di chiudere le discoteche e locali da ballo fino al 7 settembre , rendendo obbligatoria la mascherina nei luoghi affollati. Lo speaker radiofonico Linus si è schierato a favore dei locali. "Perché le avete fatte aprire, eravate ubriachi o interessati?”, ha scritto su Instagram. La pensa in maniera opposta il dj Gabry Ponte . L'ex membro degli Eiffel 65 ha attaccato i frequentatori delle piste da ballo che non hanno saputo rispettare le regole imposte: "Avete fatto i cogl...e questo è il risultato. Ce lo meritiamo".

Linus: "A Ibiza hanno avuto il coraggio di tenerle chiuse" - "Ho dovuto mordermi la lingua a lungo per infilarmi nelle polemiche", esordisce Linus su Instagram. "Adesso che è stata presa la decisione posso chiedermi: ma come puoi pensare che la gente in un locale non faccia ciò per cui è andata, cioè stare insieme?". Il conduttore, vero nome Pasquale da Molfetta, fa anche un parallelo con Ibiza, capitale europea delle discoteche, elogiando la gestione della situazione da parte delle autorità: "Hanno avuto il coraggio di tenerle chiuse, mente da noi ogni Regione poteva decidere in funzione del numero dei casi. Perché si sa, nei locali al mare vanno solo i ragazzi del posto e non i turisti...".

Gabry Ponte contro chi non rispetta le regole - Di opinione contraria è invece Gabry Ponte. Il dj ex Eiffel 65 ha sostenuto la decisione del governo attaccando chi, secondo lui. non è stato in grado di rispettare le regole imposte nei locali. "Avete fatto i cogl... e questo è il risultato. Giusto così! Usare il buon senso era troppo difficile?".