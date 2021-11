Sindacati trasporti: Green pass su bus? Controlli impossibili

IPA

Senza personale "dedicato", non ci sono le condizioni per l'introduzione del Green pass su bus e metro. Lo sostengono i sindacati romani dei trasporti interpellati sull'ipotesi, peraltro non confermata dal ministero delle infrastrutture e della mobilità, dell'allargamento del certificato verde. "Non ci sono le condizioni né tecniche, né organizzative per controllare il Green pass sui mezzi pubblici".