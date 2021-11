Dal super Green pass all'obbligo vaccinale, le ipotesi del governo per fermare la quarta ondata

Con il Natale alle porte, l'attuale aumento dei casi di coronavirus e la previsione di un'impennata in inverno, il governo spinge sull'acceleratore e si appresta a varare un nuovo decreto che punta ad arginare la quarta ondata. Entro 48 ore è previsto un vertice con le Regioni, poi a metà settimana verrà convocata la cabina di regia: sul tavolo diverse ipotesi, dal super Green pass all' obbligo vaccinale .

I medici e gli infermieri di pronto soccorso hanno manifestato mercoledì, in piazza Santi Apostoli a Roma perché, dopo due anni dall'inizio della pandemia da Covid "ci ritroviamo prostrati ed esausti a continuare a combattere su due fronti mentre affrontiamo una crisi strutturale mai vissuta prima". Sul sito della Società Italiana della medicina di emergenza-urgenza, si legge: "Le problematiche che ci affliggono sono numerose e non hanno ancora ricevuto costruttive attenzioni". I medici, gli infermieri - ma anche specializzandi e professori - sono scesi in piazza vestiti con un camice bianco e un nastro blu scuro, e hanno lanciato l'appello a "salvare la medicina d'urgenza", prostata in particolare dalla "carenza di organico". Il sit-in è stato organizzato per "sensibilizzare decisori e opinione pubblica affinché si lavori alla ricostruzione di un sistema efficiente".

Obbligo vaccinale per alcune categorie Palazzo Chigi sta valutando se rendere obbligatorio il vaccino per alcune categorie, in primis medici, docenti e forze dell'ordine. Tuttavia, se i numeri del contagio dovessero peggiorare ancora, il governo potrebbe decretare l'imposizione per tutti gli italiani.

Green pass per i mezzi pubblici Al vaglio del governo c'è poi la possibilità di estendere il Green pass alle categorie che erano state lasciate fuori dal decreto del 15 ottobre, a cominciare dai fruitori dei servizi e dei mezzi pubblici. Come riporta Il Corriere della Sera, se passerà la linea del rigore, non si potrà più salire sull'autobus o in metropolitana senza certificato verde.

La durata del certificato verde Sembra ormai certo che verrà ridotta la validità del Green pass: non più 12 mesi come adesso, ma 9 in modo che il calo della copertura vaccinale, calcolato oltre i 6 mesi dall’ultima dose, venga attutito.

Super Green pass e restrizioni per No vax Alcune Regioni, poi, spingono per rilasciare il Green pass solo a guariti e vaccinati, mentre chi ricorrerà al tampone non avrebbe accesso alle attività culturali, sociali e ricreative. Nella lista dei luoghi proibiti ai No vax verrebbero inclusi ristoranti e bar, palestre e piscine, cinema e teatri, discoteche e stadi. Impossibile anche partecipare alle feste dopo le cerimonie. Sarebbe invece confermata la possibilità di poter salire sui treni dell'alta velocità e sugli aerei anche solo con il tampone. Con questa modalità sarà consentito l'ingresso nei luoghi di lavoro.

Terze dosi agli over 40 Da lunedì, intanto, si parte con la somministrazione delle terze dosi per gli over 40, anticipando di dieci giorni la data inizialmente prevista e tornare a garantire la copertura vaccinale ad una corposa fetta della popolazione.