Covid, le Regioni spingono per un Green pass rafforzato | Di Maio: lockdown per non vaccinati non sul tavolo | Salvini: meglio il tampone

Ansa

Con oltre 10mila nuovi casi, la Conferenza delle Regioni chiede a Draghi un giro di vite sulla carta verde per tutelare chi si è vaccinato. Di Maio spiega però che il lockdown per i No vax non è al vaglio. La Gelmini: "Il governo è pronto per un tavolo con le Regioni". In Sicilia torna la mascherina all'aperto e l'obbligo di tampone per chi arriva da Germania e Inghilterra. Figliuolo autorizza l'anticipo a lunedì dell'avvio della somministrazione della terza dose per la fascia 40-59enni. In Lombardia in un giorno prenotati 200mila booster.