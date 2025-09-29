"Le Iene" incontrano lo stalker di Simona Ventura: "Lei fa parte di una psicosetta"

Dopo anni di esasperazione la coppia ha deciso di denunciare l'uomo, un 48enne residente a Torino, che nelle ultime settimane è tornato a inviare centinaia di messaggi vocali ingiuriosi sul profilo Instagram di Terzi. "Giovanni l'ha vissuta più intensamente di me e molte volte non mi ha detto dei messaggi perché voleva proteggermi", spiega Ventura appellata dallo stalker come adepta di una sedicente "setta satanatica" formata da vip dello spettacolo. "Non ho fatto del male a nessuno. Ho sì minacciato, preso dalla psicoemotività ma non sono parole intenzionali", dice all'inviato del programma di Italia 1 l'uomo che da diversi anni è in cura per problemi psichiatrici.