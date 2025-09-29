Logo Tgcom24
"Le Iene" incontrano lo stalker di Simona Ventura: "Lei fa parte di una psicosetta"

Giulio Golia scopre che l'uomo è un paziente psichiatrico con manie di persecuzione

29 Set 2025 - 10:55
L'inviato della trasmissione "Le Iene" Giulio Golia ha incontrato il presunto stalker di Simona Ventura che, come raccontato dalla stessa conduttrice, da circa tre anni invia minacce di morte a lei e a suo marito Giovanni Terzi

Dopo anni di esasperazione la coppia ha deciso di denunciare l'uomo, un 48enne residente a Torino, che nelle ultime settimane è tornato a inviare centinaia di messaggi vocali ingiuriosi sul profilo Instagram di Terzi. "Giovanni l'ha vissuta più intensamente di me e molte volte non mi ha detto dei messaggi perché voleva proteggermi", spiega Ventura appellata dallo stalker come adepta di una sedicente "setta satanatica" formata da vip dello spettacolo. "Non ho fatto del male a nessuno. Ho sì minacciato, preso dalla psicoemotività ma non sono parole intenzionali", dice all'inviato del programma di Italia 1 l'uomo che da diversi anni è in cura per problemi psichiatrici.

"Il mio istinto dice che questa persona ha bisogno tanto di aiuto", afferma Simona Ventura dopo aver ascoltato insieme al marito le accuse deliranti rivolte dall'uomo durante l'intervista de "Le Iene". "Sono venticinque anni che è malato ed è seguito ma nessuno fa niente per aiutarci", afferma una persona vicina alla famiglia del presunto stalker che poi aggiunge. "Nella sua mente malata, vive nella sicurezza di essere lui la vittima".

